Рынок нефти 1 октября

Нефть умеренно подрастает третью торговую сессию подряд на фоне геополитики и относительной стабилизации в КНР. В части роста геополитической премии стоит обратить внимание не только события в Сирии, но и возрастающий разлад в королевской семье Саудовской Аравии. Все это может существенным образом повысить риски на рынке и взвинтить спекулятивно цены вверх. Вчерашние данные из США по запасам нефти и Чикагскому PMI играли против роста нефтяных котировок и сдерживали рост опасений обусловленных вышеупомянутыми фактами. Сегодня «день PMI», после выхода относительно неплохих данных в регионе АРТ, а затем европейских, сырьевые рынки получают поддержку. Контракты прибавляют порядка 1%. Сегодня из важной статистки остаются только данные из США, нефть и промышленные металлы краткосрочно сохранят положительное движение, однако оно будет носить локальный и ограниченный характер. Отдельно стоит отметить отчет Joint Organization Data Initiative (JODI), указавший, что несмотря не все НО, глобальный спрос на сырую нефть в первом полугодии вырос на 3,3% г/г. Краткосрочно ориентиры прежние: Brent $47-50, WTI $44-47.