Рынок нефти 2 октября

Нефть накануне в очередной раз продемонстрировала повышенную волатильноть практически на пустом месте. Новостной фон не изобиловал данными, когда Brent еще раз предприняла попытку штурмовать отметку в $50/bbl. Впрочем, заранее стоит отметить уровень остается не пройденным. Формально рынки реагировали на комбинацию данных из КНР и отчет месячный ОПЕК, которые дали определенную порцию оптимизма, к этому стоит добавить в принципе неспокойную обстановку на Ближнем Востоке. Однако движения больше походили на локальные спекуляции. В итоге цена остается недалеко от прежних отметок - $48/bbl по Brent. Пружина, которая сформировалась в сентябре (график цены Brent), скорее всего, разожмется в ближайшее время. Что при этом станет причинной пока сказать сложно, при этом если возьмет верх позитив, то новыми уровнями Brent могут стать $55-60, в противном случае - $40-45. Для движения вверх пока работают только геополитические факторы, в то время как фундаментально рынок остается по большей части медвежьим.