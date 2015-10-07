Рынок нефти 7 октября

Нефть продолжает рост на фоне данных от API о сокращении запасов и обострении ситуации на Ближнем Востоке, помимо этого на стороне сырьевых активов сдержанное ослабление позиций доллара. Выходящая статистика указывает на слабость в ключевых экономиках, и с учетом того, что кроме стимулирующих денежно-кредитных мер пока ничего не работает, да и те не на 100%, инвесторы однозначны в выводах и наращивают леверидж и позиции в более рисковых активах в попытках извлечь прибыль. Фундаментальные факторы пока преимущественно остаются неизменными. Сегодня нефть остается в плюсе, но оптимизма заметно поубавилось, новый импульс рынки могут получить после данных от Минэнерго США во второй половине дня. Ориентирами для Brent выступают уровни $50-55, WTI $47-52, т.е. сдержанное движение вверх может сохраниться.