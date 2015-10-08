Рынок нефти 8 октября

Накануне нефть приостановила ралли, после того как вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы выросли больше, чем ожидалось, после чего как следствие прошла коррекция, которая составила без малого 3%. В целом же сырьевые индексы остаются недалеко от достигнутых накануне месячных максимумов, что характеризует общие настроения на этих площадках. Рост интереса к рисковым активам и сырью в последнее время обусловлен смещением ожиданий по повышению ставок ФРС на фоне достаточно неубедительной статистики в США. По рынку нефти отдельно обращает на себя внимание тот факт, что продолжается обсуждаться идея по встрече Минэнерго РФ и членов картеля ОПЕК. Накануне помимо прочего ОПЕК повысил прогноз спроса на нефть на текущий и следующий год. Сегодня контракты относительно стабильны, торги проходят в районе закрытия предыдущего дня, новостной фон нейтральный. Сейчас основной интригой является тот факт, удастся ли контрактам закрепиться выше $50 и $48 по Brent/WTI, соответственно. Краткосрочные ориентиры: Brent $50-55, WTI $47-52.