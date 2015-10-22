Рынок нефти 22 октября
22.10.2015 14:08
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Нефть отыгрывает часть потерь, понесенных накануне, после негативной для рынка статистики из США. Помимо этого встреча ОПЕК в очередной раз подчеркнула непримиримость позиции участников и готовность продолжать ценовое противостояние. Сегодня день достаточно спокойный с точки зрения статистики, единственным ньюсмейкером станет ЕЦБ. При отсутствии сюрпризов от европейского регулятора картина на площадках существенным образом не изменится. Краткосрочно нефть сохранит уровни Brent $48-51, WTI $45-48.
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