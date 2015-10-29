Рынок нефти 29 октября

Накануне выходила статистка от Минэнерго США, данные были расценены достаточно оптимистично, несмотря на то, что запасы и производство вновь выросли. В центре внимания оказался рост загруженности НПЗ. Именно рост активности переработки дал повод рассчитывать на рост спроса в перспективе, с учетом сезонности. В итоге 5% рост стоимости основных контактов. Однако на наш взгляд данное движение в большей степени обусловлено спекулятивными факторами. Обращает на себя внимание и тот факт, что немногим ранее (до выхода данных Минэнерго) началось заседание ФРС, одновременно же был отмечен рост по фондовым активам и 2% движение вверх по основным промышленным металлам. Так или иначе, сегодня нефтяные контракты остаются в районе $49/Brent и $45.5/WTI. Отдельно стоит отметить сдержанную реакцию сырьевых рынков на решение ФРС в силу того, что решение было ожидаемо, а фундаментальные факторы остаются неизменными. Т.о. в перспективе до конца года картина существенным образом вряд ли изменится, широкий боковик сохранится. Краткосрочно: Brent $47-49, WTI $44-46.