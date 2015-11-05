Рынок нефти 5 ноября

Нефть после очередной неудачной попытки закрепиться выше $50/bbl торгуется в относительно узком диапазоне, в районе отметок 48-49/bbl Brent. Данные о росте запасов в США, выходившие накануне, охладили спекулятивно настроенных игроков, вновь напомнив о фундаментальной составляющей. По большому счету рынок остается в боковике с начала осени. Каждая новая попытка разогнать цены на «черное золото» разбивается о баланс спроса и предложения, в свою очередь поводами для игры вверх остаются геополитика и отдельные истории со стороны предложения. На этот раз ситуация в Ливии и Бразилии стимулировали краткосрочный рост цен. Краткосрочно контаркты продолжат торговаться в диапазоне: Brent $47-50, WTI $44-47.