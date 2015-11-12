Рынок нефти 12 ноября
12.11.2015 14:10
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Нефтяной рынок обвалился. Ускорение последовало после того как котировки пробили поддержки бокового диапазона. Статистика по запасам топлива остается негативным фактором для котировок. Рынок закладывает продолжение роста запасов топлива в США. Кроме того появились новости о новых ценовых войнах на рынке США, где помимо Саудовской Аравии появляется новый игрок – Ирак. Если неделя закроется ниже 46 долл. за баррель Brent, то далее цель может стоять на 44 долл.
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