Рынок нефти 10 декабря

Нефть третий день к ряду пытается зацепиться за отметки $40+ по Brent. Накануне поддержку ценам оказала статистка от Минэнерго США о достаточно неожиданном сокращении запасов нефти. При этом запасы нефтепродуктов и ряд производственных показателей остаются в плюсе. Эксперты высказывают мнение, что сокращение по сырой нефти могло произойти на фоне того, что собственники/арендаторы хранилищ оптимизируют налоговую базу перед окончанием года (расчет налогов ведется от уровня запасов), т.е. носит временный, «искусственный» характер. Так или иначе, запасы в США остаются в районе исторических максимумов, и существенно выше среднего уровня за последние пять лет. Единственным положительным моментом по итогам текущего недельного отчета стоит отметить, хотя и небольшое снижение производства сырой нефти. Дальнейшая динамика рынка остается подд вопросом. В выходные дни будет выходить достаточно существенная статистика из КНР, на которую могут обратить внимание участники рынка (новые кредиты, розничные продажи, промпроизводство). Если движение будет негативным, то стоит обратить внимание на уровни ~$38 Brent, при положительном развитии событий ~$41-43.