Рынок нефти 17 декабря

Нефть остается под давлением в районе многолетних минимумов. Еще до того как ФРС объявил решение поставке вышел отчет Минэнерго США, который указал на рост запасов нефти до уровня близкого к максимально историческим отметкам, кроме того, положительными оказались и показатели, характеризующие производительность. После на фоне роста доллара нефть продолжила двигаться вниз. Росту доллар способствовало в свою очередь решение ФРС, которое впервые с 2006г. приняло решение поднять базовую ставку. И хотя это уже было в рынке, и заявления о дальнейших шагах в области ДКП характеризуются как супермягкие, рынки достаточно осторожно берут новый риск. Движению вверх на нефтяном рынке в текущем сезоне, как и годом ранее препятствует и теплые погодные условия в начале зимы (равно как в Европе, так и в США). Brent все еще цепляется за уровни $37-38/bbl, но не стоит исключать дальнейшее снижение к отметкам ~$35/bbl, после чего, однако наиболее вероятен отскок на $38-42. Кратксрочно Brent $35-38.