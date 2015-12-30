Рынок нефти 30 декабря

Нефть накануне получила поддержку, после того как стартовали торги в Америке. Предварительные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США указали на очередное снижение, что и воодушевило покупателей. Вместе с тем фундаментально картина остается прежней. Есть понимание, что дисбаланс с рынка будет уходить, но временные оценки слишком разнятся. Как следствие прогнозы от ключевых игроков все чаще ставятся с широким спредом. Так накануне представитель Ирана анонсировал прогноз на 2016г. в диапазоне $35-55/bbl. Сегодня в фокусе данные из США, если факт окажется заметно хуже ожиданий закономерно ожидать распродажи, и тогда цены уйдут ниже $37/bbl.