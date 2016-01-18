Рынок нефти 18 января

Нефть продолжает двигаться вниз. На этот раз рынок реагировал на новость о снятии санкций с Ирана. И хотя событие не новое для площадок, реакция на таком рынке закономерна, «ценовые войны» могут получить новый более крутой импульс. На текущей неделе достаточно много статистики из США и КНР, и хотя все индикаторы отразят данные минувшего года, их фактическое значение, а точнее его толкование на перспективу, станут основными драйверами до конца текущего месяца. Ближайшими целями по-прежнему - $27/bbl, факторов для коррекции пока не прослеживается.