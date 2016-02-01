Рынок нефти 1 февраля

Нефть торгуется в сдержанном минусе. Тема возможного сокращения производства на рынке заметно сбавила обороты, после того как со стороны Саудовской Аравии поступило несколько опровержений данного варианта развития событий. И, тем не менее, переговоры по данному вопросу могут продолжаться без очевидных перспектив в части тайминга и основных условий. Как мы уже отмечали, Саудовской Аравии, пожалуй, легче остальных участников рынка переносить данный «голод», и целесообразнее дождаться итогов выхода на рынок Ирана. После станет понятно, о каких ценах и квотах можно будет вести речь. Сегодня ситуация на сырьевых площадках осложняется негативной статистикой по промышленному PMI Поднебесной. Показатель достиг минимумов 3 лет, а снижение сохраняется 3 месяцев к ряду. Краткосрочно торги на отметках $32-35 продолжатся, участники рынка в ожидании новых сигналов.