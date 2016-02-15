Рынок нефти 15 февраля

Нефть получила очередную порцию спекулятивного пози-тива в конце минувшей недели, прибавив по итогам пятницы 11-12%. Притом, что «новых» новостей рынок не получил. В очередной раз обсуждение о возможной координации деятельности на рынке дали возможность сыграть на по-вышение. Кроме того, за последнее время также можно от-метить некоторое ухудшение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. В остальном рынок остается в прежней кондиции – производство и транспортировка стабильны; запасы по-прежнему заметно выше средних, продолжая эту тему - периодически всплывают вопросы о наличии свободных емкостей для хранения нефти/нефтепродуктов; а основные игроки продолжают ценовой демпинг. Т.е. для принятия решений о торговых идеях ситуация выглядит весьма неоднородной, что и сохраняет на рынке повышенную волатильность. Т.о. широких диапазон Brent $28-35/bbl остается актуальным. Возвращение на рынок азиатских игроков к счастью не оказалось столь драматиче-ским, как это могло бы быть. Данные по торговому балансу Поднебесной демонстрируют рост рисков для китайской и глобальной экономики в целом. В то же время «компенсирующим» фактором выступает ожидание новых стимулов от НБК. На неделе в фокусе площадок будет выступление главы ЕЦБ, статистика по промпроизводству и ИПЦ в США.