Рынок нефти 20 февраля

Нефть накануне продолжила сдержанное движение вниз, впрочем, некоторое ослабление позиций доллара на гло-бальных площадках чуть сгладило это ослабление. Участники рынка продолжают оценивать перспективы договоренностей OPEC и non-OPEC стран по «замораживанию» добычи, и чем дольше затягивается пауза, тем больше скептицизма в оценках. Фундаментально диспозиция на рынке сохраняется: высокий уровень запасов, устойчивые объемы производства, и опасения охлаждения спроса не дают шансов на развитие оптимизма. Кроме того, ценовой демпинг также не позволяет «поднять голову». На предстоящей неделе из макроэкономических данных в фокусе будет статистика из США: данные по PMI, рынку жилья и труда, а также 2-я оценка ВВП. Движение вниз может получить развитие, диапазон для Brent $30-35.