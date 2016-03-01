Рынок нефти 1 марта

В ходе утренних торгов нефть прибавляет, несмотря на слабые данные по PMI Поднебесной и ожидания очеред-ного роста запасов нефти в США. Объяснения причин игнорирования этих данных могут быть следующие: китайский новый год, привнес искажения в данные и, несмотря на очевидные проблемы во второй экономике, инвесторы сохраняют определенный оптимизм; накануне выходили февральские данные по производству в США и ОПЕК, которые зафиксировали снижение, к этому стоит добавить, что Whiting Petroleum (один из крупнейших сланцевых производителей в США) приостанавливает инвестиции в новую добычу. Кроме того, сохраняются позитивными ожидания по встрече OPEC и non-OPEC производителей. В итоге Brent в районе $37/bbl, WTI $34.2. Дальнейшее развитие событий будет фокусироваться вокруг вышеупомянутой встречи. Краткосрочный торговый диапазон Brent $32-38.