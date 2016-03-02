Рынок нефти 2 марта

Brent сумела отстоять уровень $36/bbl, что безусловно позитивно с технической точки зрения. Однако ситуация остается весьма неустойчивой, статистика последних дней от ключевых экономик посылает смешанные сигналы. И темнее менее рынок в последние две торговые сессии позитивно реагирует на снижение объемов добычи основных производителей, связывая это с договоренностями пор «заморозке». Сегодня достаточно нейтральный день, рынки сохраняют сдержанный позитив. Во второй половине дня выйдут американские данные по рынку труда от ADP, а также «бежевая книга». Скорее контракты останутся в «боковике», Brent $33-38.