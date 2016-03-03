Рынок нефти 3 марта

На сырьевых площадках сохраняется сдержанный опти-мизм. Интерес к рисковым активам за последние торговые сессии подрос на фоне относительно позитивной макроэкономической статистики, прежде всего из США и, кроме того, возросших ожиданий по новым стимулирующим шагам от КНР, что поддерживает и сырьевые активы. Нефть накануне получила поддержку после выхода данных от Минэнерго США. Несмотря на то, что запасы сырой нефти вновь выросли, производство продолжило снижаться шестую неделю к ряду и вплотную приблизилось к психологической отметке 9 mn bbl/d. Этот факт усиливается тем, что относительно недавно выходили данные от ОПЕК, которые также отразили снижение. Стоит отметить, что активность торгов при этом умеренная. В случае получения сегодня-завтра новой порции позитивных данных из США не исключаем попытку Brent протестировать уровень в $38. Краткосрочно – консолидация, уровни Brent $33-38. Промышленные металлы также демонстрируют относи-тельную стабильность в последнее время, основная груп-па в районе максимумов с начала года.