Рынок нефти 4 марта

Нефть остается в боковике у отметок $36-37 по Brent. Но-востной фон, связанный со встречей производителей нефти с предварительной датой 20 марта, рынок встретил достаточно сдержанно. По сути новых деталей нет, стороны продолжают технические встречи и переговоры. В то же время фундаментальные факторы заметно сдерживают развитие оптимизма. Несмотря на то, что по итогам февраля появились первые сигналы о снижении объемов производства от ряда ключевых игроков, возвращение цен в отметкам близким к $40 по Brent может «реанимировать» часть сланцевых проектов и не позволить закрепиться негативной динамике по производству в США в частности. Что же касается традиционных производителей, то для них новые реалии могут сформироваться уже после 20 марта. Краткосрочно – консолидация сохранится, уровни Brent $33-38. Сегодня фокус на рынок труда США.