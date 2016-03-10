Рынок нефти 10 марта

Сырьевые площадки сохраняют умеренный оптимизм. Нефтяной рынок накануне получил поддержку, после того как вышел отчет Минэнерго США, который указал на со-кращение запасов бензина и дистиллятов. В то же время запасы нефти вновь подросли, а производство приостановило снижение, стабилизировавшись на отметках ~9 mn bbl/d. Однако рынок принял более оптимистичную сторону этого отчета. К общей картине можно добавить, что в целом на рынке отмечается хотя и сдержанное, но все же смягчение объемов излишнего производства, предложения. Так Канада, отдельные страны ОПЕК, Бразилия, Китай, др. за последнее время на фоне низких цен сократили объемы производства. Помимо этого общий настрой на проведение или даже расширение стимулирующих мер ключевыми центральными банками дают повод для покупок сырьевых активов. На этом фоне как отмечают эксперты и СМИ идет более активное закрытие коротких позиций, что соответственно приводит к дальнейшему росту цен. Сегодня в фокусе площадок решение ЕЦБ, которое может усилить т.н. “risk-on” интерес. Промышленные металлы традиционно менее спекулятивны, однако также с начала второй декады февраля в целом сохраняют позитив, в лидерах медь, свинец, чуть скромнее – алюминий, никель.

Brent краткосрочно $38-41.5.