Рынок нефти 11 марта

Нефть остается выше отметок $40 по Brent и $38 по WTI, восстановив большую часть потерь, последовавших после конференции главы ЕЦБ накануне. Комментарии, прозвучавшие на пресс-конференции, расстроили инвесторов. Европейский регулятор фактически дал понять, что не готов далее делать столь радикальные шаги, в то же время все предыдущие попытки придать европейской экономике свежий импульс оказались тщетными. То есть текущие стимулы не работают, как того ожидают, а новые под вопросом. С учетом и без того низких объемов потребления в ЕС, не растущих заработных плат и т.д. закономерно возникает давление на кривую спроса сырьевых активов. Дальнейшее развитие событий на нефтяном рынке будет ориентировано на решение ФРС (16/03) и новости связанные с договоренностями о так называемой «заморозке» производства. Краткосрочно Brent $38-41.