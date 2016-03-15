Рынок нефти 15 марта

Нефть отступила ниже $40 по Brent (-3%, аналогичная картина по сорту WTI) на фоне сообщений о неготовности Ирана замораживать собственную добычу до восстанов-ления досанкционным объемов (~4 mn bbl/d), а также затягивания встречи в формате OPEC+. Накануне выходили поочередно ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК. Рынок достаточно сдержанно отреагировал на оба документа. Впрочем, стоит отметить, что оба отчета отразили сохраняющиеся понижательные риски для рынка на фоне сохраняющихся объемов производства и запасов, а также слаборастущего спроса. Производство ОПЕК незначительно сократилось, выпадающую часть компенсировал Иран. Тем не менее, восстановление рыночных позиций Исламской республики происходит заметно медленнее первоначальных ожиданий. Прогнозы по глобальному спросу практически не изменились. Т.о. устойчивое восстановление цен на уровнях 40+ следует ожидать не ранее второй половины года. На текущей неделе ключевым событием станут итоги заседания ФРС, уровни Brent - $36-40, вероятность движения к нижней границе указанного диапазона высокая.