Рынок нефти 16 марта

Цены на «черное золото» остаются под сдержанным дав-лением. Во второй половине торгов накануне ситуация несколько исправилась после того как API опубликовал предварительные данные по запасам. Статистика отразила меньший рост запасов, что рынок расценил позитивно. В то же время данные института и официальных источников зачастую разнятся, т.о. рынок «притянул» повод для коррекции. В целом же рынки ждут два новостных потока – сроки и оценка будущей встречи в формате OPEC+ и итоги заседания ФРС. К слову к моменту написания данного обзора Reuters распространил информацию о том, что встреча пройдет 17/04 в Дохе. Что же касается итогов заседания американского регулятора, то тональность стейтмента может оказаться более «ястребиной» на фоне от-носительно неплохой статистики в США за последнее время, что усилит давление на рисковые активы. И все же общая картина остается прежней, и может приобрести новые очертания после новых принципиальных догово-ренностей на вышеупомянутой встрече в Дохе. Уровни Brent - $36-40.