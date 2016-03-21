Рынок нефти 21 марта

Нефть сдержанно дешевеет. Ключевым на наш взгляд является фактор укрепления доллара и отсутствие новых идей/ новостного фона для развития успеха, и выхода к отметкам $42-45 по Brent. Статистика о росте числа буро-вых установок в США добавила свой вклад в текущее дви-жение, но скорее выглядит, как притянутый повод и не может быть рассмотрена всерьез, так как число рабо-тающих установок за неделю выросло на 1 единицу. В целом рынки продолжат следовать за локальными новостями и статистикой прежде всего из США и КНР. Пока ожидаем сохранения достаточно широкого диапазона по Brent $38-42. Короткая неделя на западных площадках также внесет свой вклад в объем и активность торгов.