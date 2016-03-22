Рынок нефти 22 марта

Нефтяные цены консолидируются в районе $40-42/bbl. На текущий момент рынку определенную поддержку оказывают сообщения ОПЕК о позитивных ожиданиях встречи производителей нефти, а также тот факт, что по оценке картеля неприсоединение Ирана к сделке не повлияет на цены заметным образом. Сегодня контракты в плюсе в пределах 0.5%, доллар относительно стабилен и не оказывает заметного давления на сырьевые активы, несмотря на достаточно «ястребиные» заявления от-дельных членов ФРС в отношении ДКП. Новостной и макроэкономический фон нейтральный, ожидаем сохранения боковой динамики торгов. На рынке промышленных металлов ситуация остается также относительно стабильной, после роста цен на фоне решений ФРС на минувшей неделе, цены сдержанно скорректировались, оставаясь недалеко от отметок начала года (за искл. меди, которая прибавила ~7%).