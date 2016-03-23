Рынок нефти 23 марта

Предварительные данные о запасах нефти в США послу-жили поводом для сдержанных распродаж на рынке «черного золота», стоимость контрактов в ходе сегодняшних торгов снижается чуть более 1%. Кроме того, рост позиций доллара на глобальных площадках оказывает дополнительное давление на сырьевые активы. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. В том случае, если сегодня отчет расстроит рынки, не исключаем усиление давления на нефтяные цены и попытки уйти ниже $40 к $38. В противном случае, консолидация на отметках $40-42/bbl может продолжиться.