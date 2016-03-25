Рынок нефти 25 марта

Накануне сырьевые активы не продемонстрировали единой динамики. Нефть, снижавшаяся первую половину торгов, практически восстановила потери к закрытию площадок. В целом ситуация для сырьевых активов сохраняется не самая комфортная, доллар хотя и сдержанно, но продолжает движение вверх. Новостной фон для игры на повышение достаточно скудный, цепляться лишь за новость о встрече в Дохе уже проблематично, а сообщения из Поднебесной о стимулах и намерении наращивать запасы пока не оказывают стимулирующего эффекта. Прочие фундаментальные факторы, прежде всего, объем запасов и уровень производства также не на стороне роста цен. С большей вероятностью в ближайшее время рынок продолжит консолидироваться на сформировавшихся отметках.