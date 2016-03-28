Рынок нефти 28 марта

Стоимость нефтяных контрактов подрастает в пределах 1% в ходе утренних торгов понедельника. Общий настрой на рынках остается сдержанно позитивным, индекс доллара при этом на пятничном уровне. Напомним, что с 18/03 DXY Index подрос более чем на 1.5%, движение было хотя и не сильным, но практически непрерывным, что конечно же оказало давление на сырьевые активы, при этом как видно из цифр и рынка, доллар скорее сдерживал/ тормозил позитив, чем «убивал» его. Все это происходило в силу отсутствия каких-либо новостей по рынку, а также на чуть сменившейся риторике со стороны членов ФРС. Сегодня объемы останутся пониженными из-за Пасхальных выходных в ряде стран, на неделе в фокусе данные из США (данные по рынку труда, индексы деловой активности), КНР (индексы деловой активности) и ЕС (инфляция, индексы деловой активности). Brent видится на отметках $38-42.