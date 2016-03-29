Рынок нефти 29 марта

Нефть скорректировалась накануне, основные контракты «похудели» на ~2%. Формально поводом послужили данные о личных доходах / расходах в США. Рынок интерпретировал их как неубедительные с точки зрения роста зарплат / расходов, а как следствие слабого роста инфляции. В то же время фактические данные практически совпали с прогнозными. Наиболее вероятно, что рынок просто «выдохся» на скудном инфо поле. Сегодня слабый негатив сохраняется в ходе утренних торгов. Рынок в ожидании комментариев главы ФРС, которая выступит в Экономическом клубе. Наверняка из этого мероприятия рынки постараются выжать повод для развития дальнейшей динамики на площадках. Кроме того, до конца недели в фокусе индексы деловой активности и рынок труда в США. Brent $38-42. Промышленные металлы пока без ярко выраженной динамики.