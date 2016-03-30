Рынок нефти 30 марта

Нефть подрастает в пределах 1% в ходе утренних торгов. ФРС «сменила гнев на милость» - возможно так стоит трактовать хронологию последних заявлений американского регулятора. Еще на прошлой неделе представители ФРС практически единогласно высказывали позицию за ужесточение ДКП. Однако вчера г-жа Йелен перечеркнула все на корню, сообщив едва ли о не готовности отыграть назад и снизить ставки до нуля и запустить очередное QE. Конечно же, это не совсем корректное трактование речи главы ФРС, однако очевидно, что глобальная экономика пока не видит иного выхода кроме постоянных / новых стимулов. Все это с одной стороны поддерживает интерес к рисковым и сырьевым активам, с другой стороны - фундаментальная составляющая и кривая спроса на сырье в частности заметно сбивают этот оптимизм. Сегодня доллар практически вернулся к 5-мес. минимумам, что на стороне сырья. В фокусе статистика по запасам США. Brent $38-42.