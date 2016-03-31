Рынок нефти 31 марта

Нефть не удержала отметку в $40/bbl по Brent, сегодня торги проходят в «красной зоне», контракты снижаются более чем на 1%. Основной темой дня выбрана статистика о запасах в США, которые остаются высокими. Вместе с тем, доллар сохраняет определенную слабость после речи Йелен, что на руку сырьевым активам. Не стоит исключать из возможного новостного фона отчет консалтинговой компании IHS Global. Результаты исследования отражают, что добыча нефти и газа на сланцевых месторождениях в США снизилась на 25-30%, при этом стоимость добычи также снизилась почти на треть в сравнении с 2012г. Таким образом, как только заходит речь о нефти стоимостью +/-$50/bbl активизируются как минимум разговоры, а как максимум и сами нефтяники. Но! Все вышеупомянутое уже в рынке и, как видится, пока не способно изменить положение дел на рынке, а лишь поддерживает / усиливает волатильность. Brent краткосрочно $38-42.