Рынок нефти 4 апреля

Нефть снижается на фоне роста опасений, связанных с возможным исходом встречи в Дохе. Напомним, что в пятницу Саудовская Аравия в очередной раз обозначила собственные позиции, а именно: «готова пойти на заморозку добычи лишь в случае, если другие крупные производители, включая Иран, присоединятся к этому решению». В то же время Иран неоднократно подчеркивал, что может присоединиться к соглашению лишь при достижении/ условии достижения собственной добычи в ~4 mn bbl/d, что соответствует досанкционным уровням. Таким образом, пока нельзя сказать, что стороны зашли в тупик, но перспективы уже не столь радужны. С большей вероятностью тема продолжит и далее довлеть над рынком вплоть до 17/04. В этом случае не стоит исключать, что Brent «похудеет» еще больше. И все же, по большому счету, рынок учитывал и этот вариант, т.к. подобная позиция саудовцами и иранцами озвучивалась ранее. Brent краткосрочно $38-42.