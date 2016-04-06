Рынок нефти 6 апреля

Brent торгуется на 38.6 долл. за баррель. Нефть была поддержана статистикой по снижению запасов топлива в США от агентства API. Впрочем, сегодня будет выходить основная статистика по запасам и ситуация будет оставаться мало предсказуемой. Тем более что на внешних рынках аппетиты к риску снизились и это отчасти негативно сказывается на сырье. Глобально же рынок продолжит жить спекуляциями в преддверие встречи стан-производителей нефти в апреле.