Рынок нефти 7 апреля

«Минутки» от ФРС и статистика от Минэнерго США, указавшая на снижение запасов нефти, стали основными драйверами для более чем 3% роста цен на основные контракты. Данные от EIA отразили снижение запасов почти на 5 mn bbl, тогда как большинство прогнозов указывало на рост на 3 mn bbl, при этом проигнорирован рост запасов в Кушинге, а также запасов бензина и дистиллятов. Что касается тональности «минуток» FOMC, то здесь рынки получили вполне недвусмысленный сигнал - ужесточение ДКП будет происходить медленно и с оглядкой на состояние глобальной экономики. Доллар после этого вновь снизился к уровням 5,5 мес. минимумов, что также оказало поддержку сырьевым активам. В заключение стоит отметить, что, несмотря на обострившиеся противоречия между саудовской и иранской сторонами, «сделка» в Дохе сохраняет шансы на успех. Сегодня Brent в ходе утренних торгов сдержанно снизилась, торги проходят в районе $40/bbl. Краткосрочные ориентиры $37-40.