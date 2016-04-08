Рынок нефти 8 апреля

Формально статистика Минэнерго США стала поводом для восстановления нефтяных цен. Вместе с тем, скорее всего рынок просто не может определиться с движением. С одной стороны, сигналы об исходе встречи в Дохе посылают противоречивые сигналы, с другой стороны - ФРС не готова «закручивать гайки» резко в части проводимой ДКП, что на руку рисковым и сырьевым активам, но происходит это на фоне слабой и вызывающей опасения глобальной экономике. Все это сохраняет на рынке волатильность, краткосрочные ориентиры для Brent остаются прежними $37-40.