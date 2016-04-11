Рынок нефти 11 апреля

На нефтяном рынке сохраняется оптимизм. По итогам минувшей недели контракты прибавили более 10%. Основной рост пришелся на вторую половину недели, когда выходили данные по запасам нефти, производству и числу буровых установок в США, а что более важно – на этот же период пришлись публикация «минуток» FOMC и встреча текущего и экс-глав ФРС. Как уже известно, статистика по сектору действительно способствовала росту цен на нефть, однако возникает вопрос – действительно ли это столь значимые данные или все же рост выглядит чрезмерно спекулятивным. На наш взгляд, недельные данные хотя и были в пользу роста цен, но их не стоит так переоценивать, куда более важны сигналы от ФРС и возможно именно на них стоит акцентировать больше внимания, в подтверждение тому DXY Index, который близок к 6 мес. минимумам. Однако и здесь все достаточно зыбко, мы видим, что давление на «сверхмягкую» политику внутри самой ФРС нарастает, и по итогам апрельского заседания тональность может несколько измениться. С большей вероятностью текущий всплеск цен «закроется» по итогам встречи в Дохе, до этого не исключено и еще большее спекулятивное движение в т.ч. к отметкам $45. Что касается рынка промышленных металлов, то здесь оптимизма куда меньше – основные металлы в «боковике» и попыток заметного роста пока не прослеживается. На текущей неделе в фокусе будут китайская и американская статистика по индексам цен, торговому балансу, промышленному производству. Ожидания достаточно позитивные, что должно соответствующим образом отразиться на сырьевых активах.