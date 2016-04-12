Рынок нефти 12 апреля

Нефть накануне продолжила движение вверх. Brent обновила годовые максимумы пробив отметку в $43/bbl. Сегодня после невнятной динамики на азиатских торгах настроения вновь улучшаются, североморский сорт «штурмует» обозначенные уровни. Позитив в последнее время развивается вокруг двух тем: 1) встреча ключевых производителей в Дохе и ожидания ее исхода; 2) сигналы, которые рынок расшифровал в отношении политики ФРС США. К этому локально добавляется статистка, подогревающая оптимистичные настроения. И все же текущий рост на нефтяном рынке выглядит по большей части спекулятивным. Фундаментально картина в последнее время практически не изменилась, единственное, что можно отметить 2,3% снижение производства с начала года в США и ~1% в Мексике, прочие заметные игроки ОПЕК, РФ, Канада плюс/минус на прежних уровнях. Макроэкономический фон сегодня не богатый, во второй половине торгов будет выходить статистика из США, там же после закрытия площадок будут выступать представители ФРС. Brent 40.5-44.5.