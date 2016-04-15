Рынок нефти 15 апреля

Нефтяной рынок относительно стабилен последние две торговые сессии. Достаточно противоречивый новостной поток, и что более важно, приближение встречи нефтепроизводителей вынуждают участников рынка затаить дыхание. Дело в том, что отчеты, выходившие на этой неделе (EIA, OPEC, IEA) не позволили сформировать однозначного/единого мнения в отношении дальнейшего развития ситуации на рынке. Статистика (китайская и американская) также «пестрила», а усиливающийся доллар сбивал излишний оптимизм от предстоящей встречи нефтяников. Как следствие – рынки в ожидании воскресных итогов. Достаточно сложно предсказать исход и реакцию рынков на него. Однако, как нам видится, соглашения буду носить рамочный характер, инструментов объективного контроля за исполнением нет, ирано-саудовское противостояние не ушло. Если все это обострится и сменит настрой участников рынка, то цены вернутся к отметкам близким к $40, и напротив, любая позитивная новость будет воспринята с большой эмоциональностью, но при этом не будет продолжительной.