Рынок нефти 18 апреля

Сделки не состоялось. Итог встречи в Дохе не оправдал ожидания рынков, противоречия участников оказались слишком сильны. Стоимость нефтяных контрактов рухнула на 5%. Вместе с тем стоит отметить, что пока снижение не столь драматическое как могло бы быть, достаточно важным станут уровни $38-42 для Brent в ближайшие дни. При условии, что пессимизм не наберёт новой силы, можно сказать, что рынки практически без потерь пережили провал в Дохе. Несмотря на то, что путь к компромиссу будет ухабистым все же в отношении июньской встречи в формате OPEC+ сохраняются некоторые шансы на достижение договоренностей. Пока же рынок возвращается в режим борьбы за рынки сбыта и ценового демпинга, что, конечно же, не даст поднять голову ценам.