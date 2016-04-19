Рынок нефти 19 апреля

Несмотря на провал встречи нефтяников в Дохе нефть не только восстановила позиции, но и движется вверх вопреки нашим ожиданиям. Дело в том, что к ослаблению доллара, который традиционно сдерживает рост сырьевых активов, присоединился новостной фон о забастовке кувейтских нефтяников. Определенно забастовка не будет носить продолжительный характер, однако этого может быть достаточно для нового тестирования максимума года. Впрочем, дальнейшее развитие событий логичнее выглядело бы как коррекция к отметкам $38-42/bbl по Brent, пока же цены сохраняют уровни $42-44. Промышленные металлы на фоне сдержанного ослабления американской валюты и позитивных данных из Поднебесной чуть приободрились, прибавив порядка ~1%.