Рынок нефти 20 апреля

Стоимость нефтяных контрактов корректируется, Brent в районе $43 (-2%). Движение вызвано следующим новостным фоном: кувейтские нефтянки прекратили забастовку, предварительные данные о запасах нефти в США от API указывают на рост запасов на 3mn bbl, китайский спрос на нефть по итогам марта сократился на 2,5% y/y, доллар приостановил снижение на глобальных площадках. Сегодня макроэкономический новостной фон сдержанный, нефтяной рынок продолжит отыгрывать вышеупомянутые факторы, в фокусе статистика по запасам в США. При реализации прогнозов по росту запасов коррекционные настроения усилятся, если Brent не отстоит уровни в районе $42.5/bbl, движение вниз продолжится к отметкам близким к $40/bbl. Пока нет сильного новостного фона или данные от Минэнерго США выйдут смешанные, цены могут оставаться в районе МА200 ($43). Промышленные металлы после заметного роста накануне также приостановили рост на фоне стабилизации позиций доллара, коррекционные настроения возрастают.