Рынок нефти 21 апреля

Нефтяной рынок сохраняет позитив. Накануне выходила статистика от Минэнерго США. Запасы нефти выросли, но внимание рынка привлекло снижение запасов дистиллятов и производства сырой нефти, которая ушла ниже 9 mn bbl/d. Как итог, в утренние часы Brent торговалась выше отметки в $46/bbl. Свой вклад в общий фон вносит и доллар, который, несмотря на то что восстановил часть позиций, но все же недалеко 5 мес. от минимумов. Сколь долго продлится это ралли сказать сложно, следующими уровнями наверху могут стать ~$46.5. При этом ни новостной фон, ни тем более фундаментальные факторы не дают предпосылок к сохранению динамики, напротив, все больше напрашивается фиксация и коррекция к $42.