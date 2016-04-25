Рынок нефти 25 апреля

Коррекционные настроения на площадках возрастают. Доллар и йена укрепляются в преддверии заседаний американского и японского регуляторов, оказывая давление на сырьевые активы. На нефтяном рынке вновь на первый план выходят опасения связанные с избытком предложения. Однако с фундаментальной стороны картина остается плюс–минус прежней, и на наш взгляд новости используются как формальный повод для объяснения поведения на рынке. По данным Baker Hughes, количество буровых установок за неделю снизилось на 8 ед, составив 343. В фокусе на неделе как уже было отмечено заседания регуляторов, т.о. на первый план на рынках выходят монетарные факторы. Brent краткосрочно $44-46.