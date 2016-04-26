Рынок нефти 26 апреля

Brent торгуется в достаточно узком диапазоне $44-45/bbl в преддверии заседания ФРС США и выхода сегодняшнего блока данных по американской экономике. Настроения на сырьевых площадках выжидательные, фундаментальные факторы при этом не на стороне покупателей. Министр энергетики РФ прокомментировал, что новых инициатив по заморозке нефти до саммита ОПЕК в июне ждать не стоит. С большей вероятностью эта тема останется на рынке, но не сможет привнести столь заметного эффекта как прежде. В перспективе фокус игроков будет смещен на действия регуляторов, прежде всего американского, а также данные по производству в США и ОПЕК. Краткосрочно Brent $44-46.