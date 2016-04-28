Рынок нефти 28 апреля

Сырьевые активы сохраняют оптимизм. Вместе с тем текущий рост не выглядит абсолютно здоровым, прежде всего с учетом фундаментальных показателей и положением дел в ключевых мировых экономиках. И все же гипермягкая денежно-кредитная политика, прежде всего от ФРС, делает свое дело. Простая конструкция «доллар вниз – commodities вверх», пока остается актуальной. В итоге, не смотря на рост запасов в США и предыдущие сообщения от ряда стран ОПЕК о намерении нарастить добычу, Brent штурмует очередные годовые максимумы. Сегодня контракты торгуются выше $47. Технически движение может получить развитие до уровней $48-50, и все же вероятность отката растет и это может быть $40-44.