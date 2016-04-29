Рынок нефти 29 апреля

Снижение индекса доллара и укрепление юаня поддерживают рост нефтяных цен. Brent торгуется выше $48, при том, что новостной фон, связанный именно с рынком нефти, не дает поводов для продолжения ралли. Сегодня в фокусе данные из ЕС и США, однако, движение на рынке сейчас происходит в некотором отрыве от статистики. Технически закрепление выше $48 открывает возможность перехода к отметкам $50-52, однако, вероятность коррекции все более возрастает, откат может быть ощутимым $40-44.