Рынок нефти 10 мая

За период продолжительных выходных и праздничных дней в российском календаре стоимость нефти продемонстрировала заметное движение вниз, контракты потеряли с начала месяца порядка 5%. Основными причинами для коррекционного движения стал рост доллара на глобальных площадках и техническое движение, вызванное закрытием части длинных позиций на фоне предыдущей перекупленности. В целом же ситуация пока сохраняется прежней, новостной фон из Саудовской Аравии компенсируется событиями в Нигерии и Ливии. Что касается истории с глобальным перенасыщением предложения, то можно отметить, что несмотря на статистику из США и стран ОЭСР, эта тема пока отошла на второй план. Локально статистика из КНР оказала поддержку Brent, краткосрочно уровни $43-45 могут сохраниться.