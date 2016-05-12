Рынок нефти 11 мая

Нефть накануне продемонстрировала почти 5% рост внутри сессии, несмотря на достаточно «медвежьи» сигналы, поступавшие от ключевых участников ОПЕК. Накануне Саудовская Аравия и Кувейт озвучили намерения нарастить объемы предложения на рынке. Вместе с тем заявления остаются на уровне словесных интервенций, реальные объемы может поставить в короткий срок лишь Саудовская Аравия, однако их объем не столь критичный, и оценивается в размере 250-500 mn bbl/d. Пока же рынок скорее ориентируется на поведение и ожидания по доллару, который не спешит укрепляться. Оптимизм на площадках локально подогревают новости из КНР. На фоне неубедительной статистки из Поднебесной, власти анонсировали план по поддержке инфраструктурных проектов на ближайшие три года. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США, Brent краткосрочно $43-46.