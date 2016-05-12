Рынок нефти 12 мая

Вышедшая накануне статистика от Минэнерго США стала достаточно неожиданной для рынка. Запасы нефти и нефтепродуктов сократились, и что не менее важно, продолжили снижаться объемы производства. Как итог в вечерние часы Brent достаточно близко подобралась к отметке $47/bbl. Помимо этого на стороне сырьевых активов остается относительная слабость американской валюты. Сегодня торги продолжаются уже выше отметки $47.5 по Brent, что достаточно близко к годовым и шестимесячным максимумам. Против дальнейшего движения вверх играет отсутствие более сильных фундаментальных факторов, однако сохраняющийся оптимизм оставляет в стороне эти моменты и не исключены попытки обновления новых максимальных отметок с начала года. Сегодня в фокусе отчет от МЭА и статистка из США, которая определит дальнейший настрой в отношении доллара. Brent $44-48.