Рынок нефти 13 мая

Brent накануне предприняла очередную попытку зацепиться за отметку в $48/bbl. Однако после открытия американской сессии наметилось коррекционное движение, которое вылилось в более чем 2% снижение цен на июльский контракт. Впервые за долгое время на лентах СМИ появились публикации, что производители «тяжелой нефти» вот-вот поднимут голову, т.к. цена становится все более привлекательной. Но ближе к закрытию от этого снижения не осталось практически ничего, цены вновь приблизились к $48. Сегодня торги продолжаются в указанном районе, рынок в ожидании отчета ОПЕК. Отдельно стоит упомянуть вчерашний отчет МЭА, указавший на то, что излишки сокращаются благодаря растущему спросу, прежде всего из КНР и Индии, снижена оценка переизбытка с 1,5 до 1,3 mn bbl/d в 1 п/г, что также поддержало позитивный настрой. При условии, что сегодня что ОПЕК «порадует» отчетом, Brent вполне может обновить максимумы года.